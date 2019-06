Fue a comprarse ropa y denunció que el vendedor le sacó fotos adentro del probador

"Perdoname, negri, no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. Voy a perder a mi familia", le habría dicho el sujeto.

Lo que parecía ser una tarde más de compras, se convirtió en la peor pesadilla para una joven. Es que, al probarse la ropa, descubrió que el vendedor le tomó fotografías sin su consentimiento, por lo que lo denunció por acoso sexual.

"Perdoname, negri, no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada. Voy a perder a mi familia", le habría dicho el sujeto, según la denunciante. El episodio ocurrió el sábado pasado en Bahía Blanca, más precisamente en una tienda ubicada a poco más de 30 metros de la plaza Rivadavia.

La chica contó que se interesó por una remera que vio en la vidriera y le consultó al vendedor para probársela. "Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo del probador, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular", relató la denunciante en Facebook.

Lo que vino después fue dramático. "Se resistió a darme el celular y como no había nadie más en el negocio, por mi seguridad, salí y sostuve la puerta para que él no salga mientras llamé a la policía", señaló.

La víctima hizo la denuncia correspondiente ante la Comisaría de la Mujer, que este martes giró las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 14. Desde allí confirmaron a Clarín que el hecho está en investigación y aseguraron que ya existía una denuncia similar contra el mismo local.

"Él va a seguir teniendo su local y ahora nada va a pasar por no haber pruebas -el hombre borró las fotos-, pero que eso no las detenga a denunciar. Que te saquen fotos íntimas sin tu consentimiento es acoso. Por favor, cuídense de ese lugar", cerró la joven.