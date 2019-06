Pampita puso en su lugar a Amalia Granata tras un desplante durante una nota

Luego de dar una contundente opinión a favor del la legalización del aborto, Pampita sigue manteniendo un perfil fuerte en su rol de conductora, y en una entrevista con Amalia Granata volvió a demostrarlo.

Durante una entrevista en vivo para Pampita Online, la futura legisladora provincial por Santa Fe expresó que estaba "aburrida" de la entrevista. La frase no fue menor. Lo dijo luego de que la panelista, Puli Demaría, dijera que sufrió cuatro abortos espontáneos y que sentía mucha pena de pensar que eran seres vivos. "Son células, no digas que sienten, porque justamente eso es lo que me ponía tan mal a mí", aseguró, con angustia.

"Bueno, es tu opinión desde la ciencia, no opino igual", retrucó Granata, y al mismo tiempo Granata lanzó un "me estoy aburriendo".



Al escuchar eso, la conductora le puso un freno. "Amalia, recién dijiste que estabas aburrida. Cuando seas diputada vas a tener horas y horas de debate, y nuestros representantes son escuchados con respeto", apuntó.

"Esto te va a pasar muchísimas veces más y con más intensidad, así que aprovechá estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia y el buen trato, algo que te hace falta", agregó punzante. Y continuó: "Está buenísimo que te puedas expresar, nosotros te tratamos con mucho respeto y esperamos que sea mutuo".

Granata no interrumpió a Carolina, y se excusó: "Tengo un día terrible, imposible, y estoy acá sentada hablando. Lo que me aburre no es debatir, sino me quieran hacer cambiar de opinión. Este debate me aburre. Me entrevistan ya sabiendo cómo pienso y me retrucan, eso me cansa".

Pampita insisitó en que se iba a "tener que enfrentar a estas situaciones varias veces más". Y Granata la cortó en seco: "Vos preocupate por las situaciones que se te dan en el jurado (por Bailando), que yo me ocupo de mi rol en la legislatura. No se preocupen porque lo voy a hacer muy bien".