Javier David iría por una banca en el Senado de la Nación de la mano del Kirchnerismo

Javier David anunció que fue convocado por el Frente Todos, que lidera la fórmula presidencial Fernández/Fernández para buscar una banca en el Senado de la Nación. "Hay un sector muy grande que quiere que encabece la candidatura nacional como senador, para liderar un espacio importante. No es algo que me quite el sueño" dijo por FM Aries.

“Siempre dije que quiero ser gobernador, pero la realidad es que hay un contexto, estoy analizando la propuesta”, agregó.







Confirmó una vez más que trabajará para que Antonio Fernández sea el nuevo presidente de los argentinos. “Hablé con Antonio Fernández sobre poner la cara para que a esta fórmula le vaya muy bien y es lo que voy a hacer. Hasta el fin de semana se van a definir las candidaturas”.

Respecto a la posibilidad de ir a una interna con Sergio Leavy por la gobernación aseguró que si bien ambos tienen el mismo deseo, “lo mejor es ponernos de acuerdo y armar un grupo lo más amplio posible”.