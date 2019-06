Docentes de educación religiosa temen por su futuro y piden la estabilidad laboral

Educadores en religión se quejan de que, pese a las capacitaciones, todavía no pueden recibir sus titularizaciones. Se hicieron presentes en la Legislatura para pedir una solución. Desde el Ministerio de Educación les pidieron tranquilidad.

Hay preocupación por parte de las docentes de religión de Salta, dado que tras el Fallo de la Corte Suprema de Justicia, han disminuido la cantidad de alumnos a los que dictan clases y las titularizaciones prometidas mediante capacitaciones aún son una materia pendiente.

Un grupo de estos docentes se hicieron presentes en la Legislatura para acercar a los Diputados su malestar, en búsqueda de respuesta. Mary Acosta, vocera de estos educadores, dialogó con FM Aries donde señaló que el pedido puntual es la efectividad de las titularizaciones para no quedar sin trabajo.

“El año pasado nos hicieron una capacitación y los que teníamos título docente, íbamos a dar capacitaciones e íbamos a hacer pareja pedagógica para ayudar a recuperar niños con bajo rendimiento. En cambio, para lo que no tenían título, la capacitación fue en gestión institucional que vendría a ser como celadores”, explicó en primer lugar.

No obstante, aseveró que ahora “nos dicen que es un curso y que ni siquiera es obligatorio. Ahora no tenemos para titularizarnos por la materia religión y tampoco en la capacitación”. A esto puntualizó que “nuestra preocupación es que hay docentes con 15 años de servicios, ¿qué va a pasar con ésta gente? ¿Dónde van a trabajar? Es injusto que no nos valoren, que nos mientan, pedimos estabilidad, que titularicen nuestras capacitaciones”, reclamó.

Pedido de calma

Al respecto del reclamo, Sandra Oyarzún, supervisora del Ministerio de Educación, se refirió a la demanda de las docentes en Somos Salta. “El Ministerio ha bregado por la estabilidad de los docentes sobre todo ante esta situación (tras el fallo de la Corte Suprema) de no poder cumplimentar sus 18 horas.

Del mismo modo subrayó que con la medida del máximo tribunal de Justicia “se vio reducida la cantidad de alumnos en las clases, la realidad del docente es que no está frente a alumnos en su totalidad y en su carga horario”.

Más allá de esto, pidió calma al respecto. “Queremos acercar tranquilidad, desde el Ministerio se va a seguir trabajando por su estabilidad laboral”, se comprometió para finalizar.