Una historia solidaria, que conmueve: Eliseo, corazón gigante

Gabriela Obeid forma parte de uno de esos grupos de personas de gran corazón que preparan y reparten comida caliente, que por las noches salen a entregar a la gente en la calle.

Ella misma compartió la historia de Eliseo, un joven que se sumó desinteresadamente a colaborar. Pero lo que le pasó es una historia tan conmovedora, que es mejor leerla en primera persona de quien vivió cada uno de esos momentos.

Ah, y si podés ayudarlo, no te vas a arrepentir.

"Les voy a contar una historia, tan bonita como tierna. Desde el año pasado se nos unió en los repartos un chico llamado Eliseo, a veces iba solo, a veces con un par de acompañantes; desde un principio noté su compromiso y amor por el prójimo cuando semana a semana ademas de llevar las bandejitas el cargaba una bolsa aparte



- ¿Qué llevás Eliseo? le preguntaba -me pidieron unos zapatos y los conseguí! me decía contento. En las últimas semanas de reparto llegó puntual a buscar sus cajitas con las bandejas y me ofrezco a ayudar a cargarlas en su auto:



- ¿Cuál es tu auto? Le digo



- No tengo auto, me contesta, esto lo hago a pie. Leean bien: a pie!!! ELISEO caminaba cada semana durante 3 meses y hacia TODA su zona cargando las cajas con sus 20 bandejas sobre el hombro recorriendo desde la Terminal, Parque San Martín y zona centro!!! Cuánto amor por el prójimo, jamas se quejó, nunca faltó!!!



La semana pasada volvimos al ruedo y ahí estuvo presente, ya se había comprado un autito así que los repartos los hacia en él.



Ayer cuando llego le digo que quería darle unas colchas y me dice: Puedo llevar solo un par, más las bandejitas, con los postres, el pan y los cubiertos porque estoy a pata de nuevo, me robaron la batería del auto y todavía no puedo comprar otra, juro que se me hizo un nudo en la panza porque aveces a la gente buena también le pasan cosas malas.

¿Uds creen que canceló su reparto? Que inventó una excusa o dijo esta semana no puedo? Para nada!!! Le improvisamos un carrito y ahí estaba al pie del cañón, saliendo contento a repartir un plato de comida caliente para los que está en situación de calle y no se me ocurre mejor muestra de amor al otro que ésta, la de dar aun cuando no se tenga!



Nunca pido cosas para nosotros pero se me ocurrió que entre todos le podemos comprar una batería a Eliseo porque gestos como los que tiene él, no se ven a diario. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera: se van a cualquier PAGO FACIL O RAPIPAGO , le dicen al cajero que quieren pagar en la cuenta de UALA a mi nombre: Gabriela Obeid dni 25.571.649 y lo que quieran depositar sean $10 o $50 o lo que puedan yo empiezo con $100! Súmate!"

Sin palabras.