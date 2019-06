En Rosario, Cristina Kirchner criticó a Macri: "No se sabe qué hace ni quién maneja al Presidente"

Luego del triunfo del peronismo en Santa Fe, que gobernará esa provincia tras doce años, Cristina Kirchnerpresentó su libro Sinceramente en Rosario, justo en el Día de la Bandera, informó TN.

Ante una gran cantidad de gente, que se acercó hasta un shopping para escuchar a la expresidenta, una de sus críticas más grandes fue cuando cuestionó el poder de Mauricio Macri. "Cuando gobernaba decían que me manejaba Néstor, después Zannini... hoy no veo a nadie que diga que este Gobierno es manejado por los empresarios o el FMI. No se sabe qué hace ni quién maneja al actual presidente. Si es el Fondo, si es Christine Lagarde".

Cristina recordó que hacía cuatro años que no estaba en Rosario. "Cómo cambió todo desde mi última visita. Los índices de desocupación, la cantidad de comercios con dificultades... ni qué hablar del endeudamiento. Hace cuatro años hablábamos de que estaba reducido a su mínima expresión. Éramos una Argentina sin FMI. ¿A quién se le ocurrió firmar con el Fondo un 20 de junio? ¿Lo hicieron a propósito?", se preguntó.

Las frases más destacadas de Cristina

-"A los próceres hay que recordarlos como si fueran hombres y mujeres de carne y hueso. Ese es el verdadero mérito que tienen los patriotas. Belgrano fue un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para pelear por la Patria".

-"A Belgrano nadie lo casó. Yo hubiera sido la amante de Belgrano, con Belgrano algo hubiera tenido. Me imagino las críticas mañana: 'miren las cosas que le enseña a los chicos'. Pero yo voy a seguir diciendo lo que pienso. En definitiva, Manuel Belgrano es mi prócer preferido, sin lugar a dudas".

-"En estas fechas patrias uno tiene que reflexionar sobre la historia, sobre la Patria y las cosas que nos están pasando".

-"Una fecha patria es un momento en cada uno piensa en el país, en su familia, en lo que quiere, lo que hizo. Pero hay que recrear las condiciones para que la gente pueda pensar en eso y no en el día a día, en qué va a comer".

-"Extraño mucho esa cosa de Néstor, esa percepción que tenía, esa inteligencia intuitiva. Era un tipo que veía mucho más allá de lo que lo hacía cualquier otro".

-"Esta es una Argentina con dificultados más profundas. No solamente no resolvieron ningún problema sino que los potenciaron a límites exponenciales. Y volvieron a aparecer otros que no teníamos, como el endeudamiento y la desocupación".

-"Nada bueno puede surgir de una Argentina llena de odios. Por eso yo rescato mucho al Bicentenario y el espíritu de unidad nacional, que debe volver. Los problemas son muy graves y profundos y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional para afrontarlos".

-"Yo era presidenta y después de lo de Néstor me inventaban amantes. Hoy mi libido está en mis nietos, ya soy una señora grande. Y a otras importantes dirigentes políticas, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas y son jóvenes las tratan como hadas virginales".

-"Si vos defendés al pueblo te matan. No te lo perdonan nunca más. Te pasan por arriba. Y si además, te enfrentás a los grandes capital es internacionales te convertís en enemigo de esos grandes poderes".

-"Seguramente algunas cosas hicimos mal. Quedaría bien que dijera que me arrepiento de haber hecho cadenas nacionales. Pero sería una mentirosa y no pienso hacer discurso de campaña. Pero quédense tranquilos que una vicepresidenta no puede hacer cadenas".

Esta fue la tercera presentación del libro de la senadora y precandidata a vicepresidente, luego del lanzamiento en la Feria del Libro y un acto partidario en Santiago del Estero.