Agredieron a un chofer de SAETA en barrio Atocha

Hoy a las 6.45, Enrique Yapura, chofer de la Línea 4D, a bordo del interno 464, fue golpeado por un usuario que se encontraba bajo los efectos del alcohol. La agresión se produjo al llegar al control que la Línea posee en Atocha.

"Hola por preocuparse esto sucedió a hs 6.36 en el control del 4D le dije al muchacho que habíamos llegado al control y que le pregunté donde bajaba y se me arrimó por atrás en mi asiento y miró hacia el parabrisas y dijo donde estamos y de ahí me empezó a pegar de una hasta q me saque el cinturón acelere toque bocina y no había ningún policía en el control. Este sujeto me metió las manos en los bolsillos. Me saque el cinturón me pare y corrí. No hubo detenidos Ni nada porque la policia llegó mucho después. No hay testigos porque era el último pasajero. Ahora estoy internado con una fuerte lesión en el ojo y me van a hacer una cirugía. Muchas gracias compañeros por preocuparse". Manifestó Yapura a través de un mensaje de whatsapp para sus compañeros.

Claudio Juri, gerente general de SAETA, dialogó con Yapura quién se encuentra internado y deberá someterse a una cirugía en su ojo izquierdo. En la charla transmitió su preocupación respecto de la agresión y se puso a disposición para asistirlo ante este momento.

"Esta es otra de las caras que tiene esta actividad y que nos preocupa mucho desde Saeta. Por eso trabajamos en consecuencia para un mayor control, seguridad y resguardo de los trabajadores y también de los usuarios del sistema", dijo Juri. Adelantó además que solicitará al Ministerio de Seguridad el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona a fin de poder identificar al agresor.

Destacó que con el objetivo de proteger y poder asistir a los choferes, cada unidad cuenta con un botón antipánico cuyo funcionamiento es chequeado habitualmente para permitir el monitoreo permanente de cada unidad. También destacó en este sentido el trabajo mancomunado que se desarrolla con el Sistema de Emergencias 9-1-1, el Sindicato y el Ministerio de Seguridad para lograr un mayor control de las zonas más críticas y así evitar este tipo de incidentes y otros más graves como sucedió en otras oportunidades.

Si bien el chófer no activó el botón antipático se comunicó inmediatamente al 911 que acudió al lugar pero no pudo dar con el agresor.