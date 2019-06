Violó al amigo de su hijo y fingió un embarazo para sacarle plata

Una mujer de 36 años fue condenada a tres años de prisión por haber abusado sexualmente de un adolescente de 15 años para saldar una deuda de dinero que tenía con él. Además Luciana Soledad Vera intentó extorsionar al joven, ya que también fingió un falso embarazo y le exigió más de 1.000 dólares para realizarse un aborto.

Vera es oriunda de Villa Guillermina, una localidad ubicada a 130 kilómetros de Reconquista (Santa Fe). Entre 2016 y 2018 mantuvo relaciones sexuales con un adolescente que hoy tiene 15 años. Ahora recibió la pena de ejecución condicional en un juicio abreviado, además de tener que pagarle $ 90 mil a la familia de la víctima.

Hace dos años la mujer, que trabaja en una mutual de préstamos, le pidió dinero al joven, que es amigo de su hijo. Pasada una semana el adolescente le recordó la deuda y ella le dijo que se lo podía devolver con favores sexuales.



Primero fueron fotos íntimas. En otra ocasión Vera le pidió diez mil pesos. Luego lo invitó a su casa, lo acostó en su cama y tuvieron una relación sexual, la primera para el chico, según determinó la investigación.

Los encuentros sexuales fueron varios y, a pesar de que la mujer le aseguraba al joven que se cuidaba con pastillas, fingió estar embarazada y le exigió al muchacho más dinero para practicarse un aborto.

Semejante cóctel derrumbó anímicamente al menor y lo llevó a una depresión. Finalmente sus padres hallaron la explicación cuando encontraron un chat que fue la punta del ovillo. En unos de los mensajes, la mujer le habría insinuado que consiguiera 1.000 dólares para solucionar el problema.

La madre de la víctima hizo la denuncia. Tras la investigación y la resolución judicial, el fallo interpretó que la acusada planeó todo a sabiendas de que los padres del adolescente, que son comerciantes, tienen un buen pasar económico.

Para el fiscal de la causa, Norberto Ríos, "el hecho no hubiese existido si la víctima no hubiera tenido medios económicos. La victimaria sabía exactamente quién iba a ser su víctima y por eso lo manipuló. Si el chico no hubiera tenido acceso a dinero ella no hubiera hecho eso".



Vera era concubina de un policía y tiene dos hijos adolescentes, uno de 13 y otro de 15 años; éste último es amigo y compañero de estudios y de voley de la víctima. Fue detenida el miércoles 6 de marzo y al día siguiente, en la audiencia imputativa, el fiscal solicitó prisión preventiva sin plazo, a lo que la jueza Claudia Bressán accedió.

En esa audiencia Ríos le atribuyó a Vera los delitos de hurto en concurso real con amenazas, abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, en calidad de autora.

Para evitar el juicio oral y público las partes acordaron un procedimiento abreviado donde Vera fue condenada a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional más la obligación de abonar 90.000 pesos en dos cuotas iguales a la familia del adolescente.