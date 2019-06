Mundial femenino: Ellas ganaron igual

La participación del equipo de Carlos Borello en la Copa del Mundo de Francia quedó en la historia. No solo por el memorable partido ante Escocia, donde logró un agónico empate luego de ir perdiendo 3 a 0, sino porque logró eliminar los estereotipos, en un mundo que solo ellos ostentaban el protagonismo.

Estas heroínas demostraron el valor de vestir la celeste y blanca y hoy marcan el terreno para las futuras generaciones en el mundo del fútbol de elite. El fútbol femenino se juega a lo largo y a lo ancho de todo el país y Salta no es la excepción. En nuestra provincia, hay muchas mujeres vinculadas al mundo del fútbol, dirigentes, técnicos y periodistas del medio.

Blanca Chacon Dorr presidenta de Mitre.

Al respecto, la presidenta de Mitre y dirigente de la Liga Salteña de Fútbol, Blanca Chacon Dor, destacó la brillante actuación de las chicas. "Ya no más testosterona, hace falta inteligencia para jugar. Tienen ovarios del tamaño de una vaca. Me hicieron lagrimear. Me sentí representada, identificada, me volaron la cabeza”, fueron algunos los elogios.

En tanto, Belén Morelli, presidenta de la Asociación Salteña de fútbol femenino, también expresó su admiración por el equipo nacional. “Nadie se imaginaba que las chicas iban a mostrar esa garra. Eran las menos favoritas y fueron las más queridas del grupo. Orgullosa de este equipo, que busca reconocimiento e igualdad", dijo.

Además deseó que de ahora en más se las tenga en cuenta y se apoye el fútbol femenino en la selección y en las provincias del interior. “Ellas dieron una lección importante y si comparamos con la selección masculina, las chicas demostraron más”, afirmó.

A su turno, Natalia Soto, fotógrafa y periodista deportivo, aseguró que hay un crecimiento notable. “Vi los mundiales anteriores y sin dudas estábamos a años luz de las demás selecciones. Pero, hoy esa brecha es menor, nos falta darle más importancia desde AFA y desde los clubes para que podamos ser potencia alguna vez”, concluyó.

Natalia Soto

A su vez, Mariana Frías, fotógrafa y periodista deportivo, también subrayó la visualización del equipo. “La profesionalización y la destacada actuación de las chicas en el mundial va a generar un cambio. Ojalá esta situación genere escuelas de fútbol femenino y hasta amistosos como lo hace la fundación de “Pupy” Zanetti, que ahora hace mixto. Es como que todo se contagia”, dijo.

La historia dice que el fútbol lo inventaron los ingleses y que fueron hombres. Pero lo cierto es que las mujeres reinventaron el fútbol y escribieron su propia historia con verdaderas proezas, dentro y fuera de la cancha, para ganarse un mundo vedado para ellas. La camiseta ya no tiene género, solo sabe de orgullo. El camino a la igualdad está llegando. Lento pero a paso firme.