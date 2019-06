Una segunda denuncia profundizó el escándalo entre un trío de médicos

La mujer denunció a su ex pareja por amenazas y pidió seguridad por miedo a cumpla con lo manifestado a través de mensajes de Whatsapp.

Tras la bochornosa pelea protagonizada por dos médicos de renombre en Salta, donde uno culpó al otro por haberse vinculado con su mujer, la tercera en discordia denunció a su ex por amenazas y pidió medidas de seguridad.

La profesional recordó primero como se formó la pareja y los nueve años que estuvieron juntos, aunque hizo mayor hincapié en dejar asentado los mecanismos de estricto control a la que se veía sometida debido a los celos obsesivos de su pareja, un médico pediatra un año mayor que ella que tenía serias sospechas a un engaño amoroso, sobre todo a manos de un colega.

La ginecóloga contó que luego de la bochornosa pelea entre los médicos, su ex marido le mandó una catarata de mensajes amenazantes que la invadieron de temor. “Me vas a pagar, me las voy a cobrar a esta. Como sea los voy a hacer mierda, los liquido…este polvito no te lo olvidas más, basurita. Cuando sean grandes mis hijos les voy a contar todo para que nunca sean una basura y una rata como vos. Si volvés a tu trabajo ya sabes lo que voy a hacer”, fue la amenaza del pediatra, según la denuncia.







La médica, en tanto, adujo que trató de poner las cosas en su lugar e instó a su ex a que guarde su lugar de hombre separado. “No tengo nada que explicarte de mi vida”, le respondió, pero eso no calmó al médico de niños, quien volvió a insistir en resolver todo con violencia, sin dejar de lado al médico ya agredido, a quien responsabiliza por haberle robado lo más “rico” de su vida.

Ante los mensajes amenazantes, ella decidió no esperar a que su ex cumpla con sus palabras y radicó la denuncia del caso el martes pasado. En la misma avisó que su ex marido podría aparecerse en su lugar de trabajo, por lo que solicitó las medidas de protección correspondientes, tanto en su hogar como en su domicilio laboral.

Aunque ya se tomaron todos los recaudos, los allegados de este trío de delantales blancos no están muy seguros de que el asunto haya llegado a su fin y no descartan que la reyerta, con trasfondo amoroso, tenga otro capítulo más, pues los ánimos aún están muy caldeados.