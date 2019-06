Paro de la UTA: “Tendremos una reunión conciliatoria en la Secretaría de Trabajo”

Un nuevo hecho de violencia se cometió ayer contra un chofer de Saeta, quien fue salvajemente agredido por un pasajero. En repudio a éste hecho, la UTA anunció esta mañana un paro que afectará el servicio hoy desde las 20 hasta la finalización de la jornada nocturna, es decir hasta el sábado a 5 de la mañana.

Desde SAETA, el titular del organismo Claudio Juri dijo que a partir de conocerse el suceso, se comunicó con el chofer agredido y confirmó que el conductor no tocó el botón antipánico. “Me comuniqué para saber su situación personal. Cerca de las 20:00 me reuní con Miguel Barrera para analizar situaciones para aplicar a partir de ahora y mejorar el sistema de seguridad”.







Juri indicó que la policía tiene establecido cuáles son los puntos de línea más conflictivos. “Atocha, donde sucedió el incidente no era un punto tomado como conflictivo por eso no había un policía en la punta de línea como sí hay en otros casos. Una de las medidas es que haya un policía fijo en ese punto, también mandamos a personal de SAETA para que solucione el tema de la iluminación y luego descontar a las empresas el costo correspondiente”.







El titular de SAETA manifestó que se enteró del paro por los medios. “Me comunico con Miguel Barrera, porque oficialmente a SAETA no comunicaron nada. Me cuenta que hicieron una asamblea con representantes gremiales de las distintas empresas y decidieron que harán paro. Legalmente me debían confirmar con cinco días de anticipación porque es un servicio esencial para la gente”.

Nos comunicamos con el Secretario de Trabajo, Alfredo Batule, quien convocó a las partes a una reunión conciliatoria a las 12.30 para resolver este problema. Espero que esto se solucione y no se realice el paro que afecta a los usuarios.