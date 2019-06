Caso Jimena Salas: El único detenido ya fue interrogado dos veces

Se trata de un vendedor ambulante. “No descartamos ninguna hipótesis, pero mi cliente está tranquilo porque no tiene nada que ver” dijo el abogado de la familia.

Hace ochos días Sergio Vargas, un vendedor ambulante oriundo de Buenos Aires, fue detenido e imputado homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por promesa remuneratoria en calidad de coautor material en perjuicio de Jimena Salas, se sabe que el hombre fue interrogado dos veces durante la investigación y que incluso se le extrajo material genético. Pedro Arancibia abogado del esposo de la víctima contó que la medida le parece una “ridiculez”.

“Se está ocasionando un daño importante, esta persona detenida ya había sido interrogada en dos oportunidades, lo conocemos como el zapatero, un vendedor ambulante que ofrecía alpargatas y sandalias en la zona, para nosotros no tiene nada que ver”, dijo el letrado en diálogo con InformateSalta.

Al cambiar radicalmente el móvil del caso de un robo frustrado a un homicidio por encargo, Arancibia sostuvo que, “tenemos que ser precavidos y no descartar nada, pero hay que saber que nosotros no hablamos de un robo frustrado porque se nos ocurrió, esa es la evidencia que hay en el expediente”.













Al ser consultado sobre el estado anímico de Nicolás Cajal y la posibilidad de que sea vinculado en la causa respondió: “Hay muchos comentarios, opiniones, tenemos la obligación de saber la verdad. Él está tranquilo porque sabe que no tiene nada que ver, no descartamos un tercero pero en el ámbito familiar yo puedo asegurar que no habían problemas, eran una familia consolidada, lo pueden aseverar sus amigos, ellos tenían un proyecto de vida, estaban construyendo su casa”, aseguró.

También contó que se sorprendieron al conocer la identidad del detenido porque esperaban que sea alguien nuevo, no una persona que ya fue interrogada varias veces. “La información que da el Ministerio Público Fiscal es escuela e imprecisa y dan a imaginar cualquier cosa, yo no sé si es una estrategia o mala intención, pero está generando discordia y confusión”.







Irregularidades

Respecto a las irregularidades que comunicó el Procurador de la Provincia Abel Cornejo, en el expediente explicó que quieren conocerla, “la comunidad debe saber que la decisión de cremar a Jimena y todo lo que tuvo que ver con su funeral fue una decisión de su madre. El cuerpo no fue entregado en 24 horas sino en tres días y con lo que dicen hacen suponer que la autopsia está mal hecha y era responsabilidad de ellos realizar todas las pericias y el resguardo del material”.