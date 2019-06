Video: la furia de Feinmann al ver abanderadas con pañuelo verde

En las últimas horas las instituciones educativas del país llevaron adelante los actos tradicionales en conmemoración del Día de la Bandera que se celebra el 20 de junio.

Durante su programa de A24, Eduardo Feinmann, pasó al aire una imagen que circuló en las redes sociales en la que se puede ver a un grupo de alumnas que utilizaron pañuelos verdes a favor de la despenalización del aborto mientras llevaban la bandera en un acto.

“Mire, esto ocurrió por ejemplo en un colegio, la verdad que no tengo el dato de qué colegio es, colegio secundario”, comenzó diciendo el conductor.

Feinmann aseguró que “siempre el hecho de ser distinguido con ser la abanderada, que antes por lo general eran los mejores promedios del colegio, ahora por ahí es la mejor amiga, o la más chistosa, o el más chistoso”.

“Te dan la bandera argentina, sos la abanderada de tu colegio. Y las otras dos chicas son las escoltas, que la verdad siempre era un honor absoluto. Bueno ahora son abanderadas y escoltas y militantes a favor del aborto. Digo yo, ¿no hay sanciones para el colegio, para la directora, para las maestras, para las mismas alumnas? No se puede manchar, me parece a mí humildemente lo digo. No se puede manchar el símbolo patrio con el pañuelo verde del aborto y la muerte“, sentenció el periodista.

En la misma línea, para cerrar, Eduardo Feinmann aseveró: “No se puede. Ni siquiera uno celeste. Si fuera uno celeste yo estaría ahora diciendo exactamente lo mismo. Ni para el verde, ni para el celeste, ni para el violeta, ni nada. Es banda, con los colores argentinos, bandera y punto. No pañuelito del aborto. Horrible”.