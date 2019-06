Ayudemos a Maiby a traer su hijita desde Venezuela, no la ve hace más de un año

Maiby tiene 35 años, es auxiliar farmacéutica y llegó hace 16 meses a Salta en busca de un futuro para ella y su pequeña hija Luisana de 7 años a la cual dejó en Venezuela al cuidado de su madre y una hermana.

"Es mi única hija, la deje porque no tenía económicamente como traerla, me vine con plata prestada. porque la situación de allá esta imposible. Vine directamente a Salta porque mi hermana ya tiene dos años viviendo acá con su esposo" contó a InformateSalta.

Además, nos contó que a diario, y en los horarios que la comunicación de Venezuela lo permite, se comunica vía WhatsApp con la nena para poder mantener un vínculo constante. "En realidad lo que necesito para los pasajes son 2 mil dólares, pero yo ya desde que llegué estoy reuniendo y ya tengo USD1000 listos. Me faltan otros USD1000. Yo ahora estoy haciendo, porque me donaron un bono de contribución que vale $50, para reunir el dinero. Es una señora muy buena que me conoció a través de todo esto y ella me donó el bono contribución, los tickets, los premios, todo lo consiguió ella".

Si querés ayudarla, podes comprar el bono en calle San Martín 1039 y si alguien lo solicita a través de su celular, al 3874445793.

Los premios son:

1º Remera de Consentido

2º Premio un Pijama de "Almacén de Pijama Salta"

3er Un cuadro de la Basílica S. Francisco

4º Asesoria de Express Gero

El sorteo será el 1 de Julio en la Tómbola nocturna de Salta.