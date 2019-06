Harley Bar desmintió las denuncias de cobro de coimas

El fin de semana pasada, desde la subsecretaría de Control Comercial comunicaron la clausura del pub conocido como Harley Bar, ubicado en calle Necochea al 600, indicando que el motivo del cierre se debía al funcionamiento de un “after hour” con venta de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, a InformateSalta se comunicó alguien que se presentó como un empleado del bar, acusando a un trabajador que identificó como parte de la Secretaría de Ambiente municipal, por el cobro de coimas a locales bailables o bares, actividad que, según su versión, era habitual entre este tipo de comercios.

Ahora, el gerente de Harley Bar se comunicó con este medio para desmentir las acusaciones de este hombre, a quien desligó como parte de los trabajadores de su local. “Tengo solo un empleado y el cocinero, que ese día (de la clausura) no fue”, manifestó.

En cuanto a la denuncia de cobro de coimas, el gerente espetó que se enteró por casualidad de la misma, pero que este tipo de situaciones jamás se dio. “Quiero desmentir eso, hace 15 años que estoy en La Balcarce y nunca me pasó, cuando me clausuraron lo hicieron, pero después nunca supe ni me enteré nada de lo que se estuvo diciendo”, aseveró. “En estos 15 años nos conocemos con todos los inspectores, pero nunca pasó lo que se dijo”, agregó.

Del mismo modo, indicó que se comunicó con la Municipalidad de Salta para también negar esta acusación. Reconociendo que efectivamente tuvo lugar la clausura del Harley Bar, adelantó que tras los trámites correspondientes, la medida ya fue levantada y este fin de semana el pub volverá a atender a su clientela.