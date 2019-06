Tres hermanos salteños condenados por maltratar a la esposa de uno de ellos

La jueza María Livia Carabajal de la sala VII del Tribunal de Juicio, condenó en juicio abreviado a Juan Pablo Thomas a la pena de dos años y un mes de prisión condicional por el delito de lesiones agravadas por el género y relaciones de pareja previa y coacción. Mientras que sus hermanos, José María y Juan Luis Thomas, recibieron la pena de un mes de prisión en ejecución condicional por lesiones leves.

Luego de conocer la sentencia, L.B.L. dijo que se sintió escuchada porque la jueza le dio lugar a que le cuente cómo se sentía. “Estuve acompañada por la defensora oficial que está conmigo desde el primer momento. Más allá de la pena que no sé si es justa, considero que se hizo justicia porque me escucharon y deseo que no le pase a otra mujer”, indicó.

“El hecho de que hayan aceptado que fueron quienes me causaron todo lo que relate me da algo de justicia. Les digo a las mujeres que no tengan miedo y que no dejen que las personas les hagan creer que no tienen valor y saquen fuerzas y luchen para ser escuchadas porque se sale adelante, el dolor queda pero se puede volver a reinsertar en la sociedad”, agregó.

Por su parte, María Eugenia Yaike, abogada especializada en género, acompañó a la víctima y explicó que la sentencia es histórica teniendo en cuenta los cuatro años de lucha histórica en el NI UNA MENOS. “Hubo un reconocimiento de culpabilidad de los condenados en el juicio abreviado. La jueza particularmente, hizo leer la denuncia de la víctima a los hermanos y se pudo escuchar todo tipo de violencia ejercida sobre una mujer. Ellos reconocieron que en un episodio concreto, la golpearon entre todos en el piso y el ex marido reconoció que la amenazaba de muerte e iba a aparecer en el río”, aseveró.

Finalmente, Yaike dijo que la víctima sigue teniendo miedo pese a que fueron condenados culpables. “Se dictaron medidas de protección, como presencia policial, botón antipático, ellos están obligados a tratamiento psicológico y no pueden realizar ningún acto de violencia porque se revoca la condicionalidad y la pena será efectiva. La señora jueza le dijo a la denunciante que cualquier problema que tenga, se puede pedir otras medidas, es decir, que la causa queda abierta y a disposición de la víctima para garantizar su derecho a vivir sin violencia y en libertad”, concluyó.

Fuente: El Expreso de Salta