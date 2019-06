El reclamo de Lionel Scaloni antes de jugar con Qatar que sorprendió a todos

Si hay algo que Lionel Scaloni tiene de diferente es que nunca deja de sorprender. Lo hace en los partidos de fútbol, pero también en las conferencias de prensas, con declaraciones que dejan boquiabierto a más de uno. En este caso fue en la previa del partido de la Selección argentina ante Qatar en donde el DT reclamó "más apoyo y no tanta presión" para sus jugadores de cara al decisivo partido de esta tarde, informó TN.

"Estos chicos necesitan apoyo y no tanta presión encima sobre si el partido es a vida o muerte. Es un partido que tenemos que ganarlo y basta. Necesitamos más apoyo porque no nos ayuda si no tenemos apoyo al menor traspié. Son jugadores que necesitan apoyo para dar lo mejor y que el clima sea positivo", señaló.

El técnico argentino no consideró que la situación del partido con Catar sea similar al año pasado en el Mundial de Rusia 2018 contra Nigeria, donde al igual que ahora la Albiceleste necesita una victoria para no quedar eliminada en la primera fase.

"La mayoría de estos jugadores tienen otro presente con la camiseta de la selección y en el Mundial había jugadores de otro nivel, otro calibre y otro tipo de expectativas", indicó el entrenador.

El seleccionador anunció que tiene decidido el equipo titular que se enfrentará a Catar pero evitó darlo como en otras ocasiones por la trascendencia del partido. "Nos jugamos mucho y sería darle una ventaja al técnico de Catar", argumentó.

Por ello no reveló si va a jugar con los delanteros Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez, pero reconoció que su equipo funcionó cuando estuvieron los tres en la cancha durante los últimos del partido contra Paraguay (1-1) porque así el equipo creó "incertidumbre" en el rival.