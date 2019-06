Horror: salteña denunció que remisero la acosó sexualmente: "lo hizo delante de mi hijo"

"Yo pasaba caminando con mi hijo de 2 años en brazo y este viejo sucio me empezó a decir todo tipo de asquerosidades...", dijo en Facebook

A través de las redes sociales, una mujer decidió escrachar al remisero que la acosó sexualmente frente a su hijo de 2 años.

Según lo publicado por la mujer en un reconocido grupo de Facebook, todo sucedió cuando ella caminaba por la zona de terminal, cuando de repente un conductor se le acercó para decirle un montón de groserías relacionadas a abuso sexual. "Yo pasaba caminando con mi hijo de 2 años en brazo y este viejo sucio me empezó a decir todo tipo de asquerosidades y encima quería que me suba a su auto, que él me llevaba, pero que le haga de todo" expresó.

Para finalizar, la víctima agregó, "Lo público acá, para que las personas sepan donde no subirse".