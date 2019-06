Según Nuevo Diario, habría un segundo detenido por Jimena Salas

Los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, asumieron el pasado viernes la causa Jimena Salas, y lejos de posibilitar un esclarecimiento de los hechos, más se va sembrando oscuridad.

Todo esto si se tiene en cuenta que el Procurador General Abel Cornejo declaró a un matutino salteño, que los fiscales que hace poco habían asumido el cargo del UGAP, Pablo Rivero y Ramiro Ramos Ossorio, “no habían cumplido con una orden concreta que él había dado”.

Ahora se sostiene que existe un nuevo detenido, además de Sergio Vargas que está alojado en la Alcaidía General de la Provincia desde el sábado 16 de junio.

“Mi hermano está bien, pero ahora estamos pendientes, porque nos dijeron que quieren decir que él actuó como campana”, dijo Verónica Vargas hermana del detenido.

Esto en base a que sostienen que habría un cambio de carátula en la imputación de Vargas, quien había sido descripto como "el sicario" y hasta el martes pasado se lo acusaba por el homicidio triplemente calificado con el agravante que dejó sin su madre a dos pequeñas que estaban en la casa el mediodía en el que se produjo el violento asesinato, que según dijo el procurador Abel Cornejo, sería un femicidio.

Presión mediática

Tanto para el abogado defensor Pedro Arancibia, como el del propio Vargas, las detenciones lejos de dar tranquilidad, lo que se está buscando es "resolver un caso con alta presión mediática”.

Para el representante de Nicolás Cajal, esposo de Salas, “el doctor Cornejo pretende montar un show mediático, que no sabemos en la búsqueda de qué lo hace”.

En diálogo con Nuevo Diario, el letrado se manifestó en contra de un trabajo sin investigación que dificulta cualquier tipo de resolución del hecho, “tanto cambio de fiscales no resuelve nada, ni pretender que se tomen decisiones sin fundamentación investigativa”, dijo Arancibia.

Destacó que “justifica los cambios en que no le cumplieron con sus órdenes, o sea tanto lo que dice como hace van en contra de lo que es llevar adelante una estrategia investigativa”.

Por otra parte entiende que se está moviendo por caprichos y que no es la forma de resolver el caso. “Seguramente los fiscales relevados, estaban en contra de seguir deteniendo gente, sin fundamento, o de llevar adelante procedimientos sin una fuerte investigación, habría que escuchar qué dicen los funcionarios que fueron retirados de la causa, a la que estoy seguro, Cornejo, la desconoce”, remarcó Arancibia.

Luego insistió en que el tema no pasa por obedecer o no una orden, “resolver una causa es tener un investigación que fundamente escuchas, o vigilancias, detenciones, etc, esto no es caprichoso y parece que Cornejo, no lo sabe”, remarcó Arancibia.

Jimena Beatriz Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, en su casa de barrio San Nicolás, del municipio Vaqueros, un mediodía, en el que se encontraban en su casa sus mellizas. El cuerpo de Salas tenía más de 40 puñaladas y en la casa no había signos de robo. Nunca se encontró el arma homicida.