Robaron y dañaron instalaciones de la escuela Jacoba Saravia

La directora de la escuela Jacoba Saravia, Mónica Lemos en diálogo con FM Cielo contó que alrededor de las dos de la mañana el quiosquero llegó a la escuela para dejar mercadería y fue quien se encontró con las instalaciones totalmente dañadas. Inmediatamente alertó a las autoridades y a la policía.

Los delincuentes, que no dan tregua a la comunidad educativa, ya que, concretaron el segundo robo del año. Remarcó que justo el pasado viernes habían terminado de arreglar mobiliario dañado en el primer robo y fue ahí donde volvieron a arremeter.

“Estaba todo cerrado pero lo que hicieron es trasladar el arco de hierro que está en la planta baja, lo arrimaron hacia un aula del lado externo de 5º grado y entraron por la ventana. Este fue el modus operandi, del lado de avenida Entre Ríos. Se ve que vinieron por el techo, bajaron, corrieron el arco y como tiene una estatura bastante alta pudieron acceder al 5º grado. Esta es la segunda vez” relató la directora.







Además, manifestó que los sujetos se llevaron cinco camperas de alumnos, que suelen olvidarlas y son guardadas en la institución hasta su reclamo, equipos de sonidos y elementos varios entre los que están los de Copa de Leche, como cacao y leche. A pesar de que dañaron armarios del sector de Secretaría donde había computadoras, no se las llevaron.

“Lo que nos queda a nosotros, que estuvimos hablando ya con la directora de los otros niveles, es poner una alarma. Si o sí, no hay otra opción y bueno pedir la intensificación en cuanto a los controles o monitoreos por parte de patrullaje, por parte de seguridad. Nosotros en forma particular lo vamos a hacer, porque no hay otra opción, hay que resguardar los recursos que tiene la institución, que son de los chicos” concluyó lamentando que hoy justo tendrían que estar festejando 105 años en la comunidad educativa.