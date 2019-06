Tartagal: Habló la madre de una de las detenidas por el homicidio de Eva Delgado

Hace una semana Evangelina Delgado, una joven de 15 años encontró la muerte en un confuso episodio dentro de una fiesta barrial en Tartagal. Las únicas detenidas son dos primas de 14 años, sus compañeras de colegio y con quienes habría tenido problemas de larga data. Mónica, madre de una de las acusadas contó por VideoTar cómo atraviesan estos difíciles momentos.

“Yo no digo que mi hija no fue, si lo hizo la justicia se hará cargo de eso. No tengo por qué decir si mi hija es inocente por qué no lo sé, no estuve ahí, mucha gente dice que mi hija fue. Después de esto tuve que sacar a mis otras hijas de la escuela porque las están amenazando”, detalló.

Aseguró que desde aquel fatídico día su hija y su sobrina permanecen detenidas. “La fui a ver en el horario de visita. Está toda golpeada, toda moreteada, tiene el ojo verde. La abogada nos dijo que no hablemos de lo ocurrido con ellas, ellas tienen 14 años. Nosotros también queremos saber qué fue lo que pasó”.

Aseguró sentirse muy preocupada por las amenazas. “Hay gente de la comunidad que amenaza a mi familia. Nos dicen que van a marcar con aerosol la casa de las asesinas”. Respecto a los chats que circulan y le son atribuidos a su hija respondió “la realidad es que no sé, yo ni siquiera tengo celular”.

La familia y el barrio perdieron la tranquilidad desde el homicidio de la jovencita, que ya había tenido un entredicho con las detenidas por el robo de su mochila en el colegio, donde gracias a una mediación lograron la entrega de lo sustraído, eso habría profundizado aún más las diferencias entre ellas. "Mi hija nunca antes tuvo un problema así, nunca estuvo detenida", aseguró

Comunicado

Paralelamente la familia de la víctima publicó un comunicado donde pidió a la comunidad cesar en sus ánimos de "justicia por mano propia". Agradecieron todas las muestras de cariño y acompañamiento y aseguraron que su fe está puesta en Dios y en la justicia.

Eva Delgado