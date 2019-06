Mensajerías piden a ENACOM que bloquee a Glovo si no cumple con las leyes de trabajo

Desde A.Si.M.M. (Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros) se convocó a una movilización hacia la Secretaría de Trabajo para volver a plantear la precarización laboral de los trabajadores de ésta aplicación y exigir que cumpla con las leyes de trabajo.

Carlos Cruz, referente de A.Si.M.M. en Salta, manifestó que no tuvieron respuestas favorables en la Secretaría de Trabajo y se dirigen nuevamente a ENACOM ya que es el ente que regula todos los servicios de comunicaciones y todo lo que respecta a las aplicaciones.







“Nos dieron la resolución que yo necesitaba donde dice que las mensajerías no trabajan con relación de dependencia, porque a raíz de eso me llevan a juicio. Rafael Molina, el dueño de una mensajería, me lleva a juicio. Hay un trámite administrativo de un momento dado en el que él despidió a trabajadores de su mensajería. Desde la secretaría de trabajo salió un fundamento donde se afirma que no existe relación de dependencia. Pero hay fallos nacionales que dice que sí existe relación de dependencia del trabajador de mensajería con la empresa que lo contrata”, dijo Cruz.

El gremio A.Si.M.M. asegura que por más que sea una aplicación de celular, los trabajadores de Glovo deberían estar en relación de dependencia, al igual que los trabajadores de Pedidos Ya: “Ellos manejan la aplicación y los dejan sin cobertura o te multan si haces mal tu trabajo, entonces hay una relación de dependencia”.







Cruz aseguró que todos los afiliados al ASIMM están en relación de dependencia. “Creemos que si hay empresas que pueden poner a sus trabajadores en relación de dependencia, todas deberían hacerlo. Hay presentaciones a nivel nacional para el bloqueo de las aplicaciones o para que cumplan con las leyes vigentes porque hay una ley de contrato de trabajo que la tienen que cumplir”.

El titular del gremio recordó que presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para reglamentar todas estas aplicaciones y regularizar la situación de las mensajerías porque hay un alto índice de precariedad.