Sorpresa: ¿Laurita Fernández y Nicolás Cabré estarían esperando un hijo?

La semana de Nosotros a la Mañana arrancó con una versión bomba que sacudió de sorpresa y alegró por igual. “Estarían esperando su primer hijo juntos Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (39). Es un embarazo muy reciente, y por lo general los protagonistas no suelen oficializarlo hasta que se cumplan los tres meses y medio”, comentó Tomás Dente.

Hace apenas un mes el protagonista de Departamento de Solteroreflexionó con Catalina Dlugi respecto de la posibilidad de ser padre junto a su coprotagonista y pareja, Laurita: "¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será". Mientras que el actor ya es padre de Rufina (5), fruto de su relación con la China Suárez, de confirmarse la feliz noticia, se trataría del primer hijo de la actriz y bailarina, informó Ciudad Magazine.

Tiempo atrás, la mismísima Laurita también admitió sus deseos de convertirse en madre junto a Cabré, en diálogo con la revista Gente: "¿Si me ilusiono con ser mamá? Sin dudas. Estar tanto tiempo con Rufi es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita. Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio, de cualquier manera. Así que más que estar con Rufi, o ver a amigas que ya tienen hijos, siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico, quizás no ya mismo que estamos con este proyecto, pero encontraremos el momento indicado".

Al final del programa, el Pollo Álvarez se comunicó con su amiga Laurita, amiga personal y con quien condujo Combate, y ella fue contundente: "No, bajo ningún punto de vista estoy embarazada".

A poco de cumplir un año en pareja, y conviviendo (informalmente) desde el verano en Mar del Plata y ahora establecidos en Buenos Aires, ¿se confirmará en semanas más la feliz versión?