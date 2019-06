Caso Jimena Salas: Esperan se levante el secreto de sumario para pedir la libertad de Vargas

Sergio Vargas es el único detenido por el crimen de Jimena Salas, está acusado de homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por promesa remuneratoria en calidad de coautor material. Su abogado Luciano Romano dijo a InformateSalta que su cliente es inocente y espera que se levante el secreto de sumario para pedir su libertad.

“Hasta ahora la fiscalía no ha logrado demostrar una vinculación real entre el hecho investigado y mi cliente, no ha demostrado que haya sido partícipe, que entró a la casa, o que tuviese motivos para hacerlo. El decreto de imputación cita siete testimoniales y en uno de ellos dicen haberlo visto por la zona, con una gorra, remera deportiva y una mochila en el pecho, nada más”, añadió.

Muchos se preguntan quién es Sergio Vargas, actualmente acusado de formar parte del clan que mató a la joven hace más de dos años. Su abogado lo describió como un hombre humilde, de personalidad retraída. “Desde que fue detenido está destruido anímicamente, más cuando le explique que si llega a ser condenado podría afrontar la pena de prisión perpetua, se largó a llorar de forma incontenible”.

Familiares de Sergio Vargas piden su liberación







Tiene un bajo nivel de instrucción, vive en un asentamiento de la ciudad junto a su pareja y cuatro hijos, dos de ella y dos propios. “No pudo haber recibido ningún reditúo económico alguien que a veces no tiene dinero ni para comer”, aseguró.

En su registro prontuarial aparece un antecedente por violencia familiar en 2013, tras una denuncia radicada por su ex pareja. “Me dijo que tuvo que ir a firmar mucho tiempo documentos en una comisaría, no entiende su situación procesal actual, ni la de aquella causa, no me supo decir si fue condenado por esa denuncia”.

Se dedica a vender productos de forma ambulante y reconoció ante el fiscal Pablo Paz haber pasado por la casa de Jimena Salas aquel día la primera vez que fue citado a declarar. “Le preguntaron si había estado en la zona y respondió que sí, y que estaba vendiendo alpargatas, que no recuerda si paró en la esquina o si siguió derecho porque el pasaje colindante lo dirige hacia casas humildes donde lograba vender sus productos. Me dijo que cuando iba a casas pudientes ni siquiera le abrían la puerta por su aspecto físico”.







Vargas fue citado a declarar una segunda vez, donde le extrajeron un cabello y le realizaron un hisopado “damos por hecho que el resultado dio negativo, sino lo hubiesen detenido de inmediato”, reflexionó.

El abogado reflexionó sobre el caso, “se habla de sicario y no debemos olvidar que es un crimen que se realizó con mucha violencia, se denota un sentimiento, un sicario no entra y te da 40 puñaladas, con dos cuchillos diferentes, eso es una locura, para mi había un conocimiento previo”.

Finalmente aseguró que pedirán la libertad de Vargas y su sobreseimiento.

Abogado Luciano Romano