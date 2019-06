Dirigentes kirchneristas en contra de la candidatura a senador de Sergio Leavy

Tupac Puggioni, uno de los dirigentes más puros del Kirchnerismo, criticó la doble candidatura del “Oso” Leavy como senador Nacional y como gobernador de la Provincia. “El objetivo es sacarlo a Macri, no la repartija de cargos y suelditos”, sostuvo.

Tras el cierre de listas de candidatos, hubo muchos descontentos y sorpresas con las definiciones. Una de ellas fue la candidatura de Leavy a senador nacional, lo que despertó críticas de dirigentes del Kirchnerismo.

“Me parece que no entendieron el mensaje de Cristina Fernández con su renunciamiento a la candidatura a presidenta. No entendieron la idea de abrir el juego. Solo hacen acuerdos de cúpula donde el único candidato parece que es Leavy. Así es más difícil ganar la Nación, la provincia y el municipio de Capital. Es una manera muy mezquina de ejercer la política. Se juega por todos los cargos, esto le resta posibilidades al frente”, manifestó Tupac Puggioni.

Tupac Puggioni







En diálogo con InformateSalta, el empresario señaló que se podría haber hecho un gran acuerdo, una apertura a los pequeños partidos. “Javier David hizo una gran demostración a nivel nacional, él debería haber sido el candidato a senador y Leavy a gobernador. No creo que sea un mal dirigente, pero no está a la altura de las circunstancias que se plantea”.

Puggioni manifestó que son muchos los compañeros desconforme con este accionar y adelantó la posibilidad de incorporar a Miguel Isa al frente. “Creemos que esto se puede corregir. En estas circunstancias, creemos que David debería ser el candidato a gobernador en el espacio que estamos construyendo. Hay quienes piensan que debería integrarse Miguel Isa, se escuchan rumores. Para mí es bienvenido”.

Por otra parte, el dirigente indicó podría presentarse en alguna candidatura provincial. “El objetivo es sacarlo a Macri, no la repartija de cargos y suelditos. En cuanto a lo provincial, muchos compañeros me están pidiendo que participe, podría ser como candidato a legislador o a intendente. Estamos construyendo un espacio sólido, si no hay nadie mejor posicionado, yo podría ser candidato a intendente”.