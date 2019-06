Ofrecía trabajo por Facebook, pero tenía antecedentes por trata de personas

Una búsqueda laboral, ilusiones y movimientos en los que todo parecía ir por los carriles normales terminó con una ingrata sorpresa para los involucrados, en su gran mayoría salteñas. Cerca de 40 salteños habían sido reclutados para trabajar en un local gastronómico y otro de venta de ropa, pero descubrieron que el hombre que los había contratado podría estar vinculado con casos de trata de personas.

Una de las damnificadas decidió contactarse con InformateSalta para contar lo que había sucedido. La mujer detalló a este medio que se enteraron de una convocatoria que vieron en Facebook.

“Decía que buscaban gente para trabajar en una empresa gastronómica pronta a abrir. Mandamos curriculum y nos citan, nos hicieron 4 entrevistas diciéndonos de que era un local que estaba por abrir, no nos daban nombre porque decían que el local estaba en este momento abierto, tenían que cambiar la llave de mano y no podían decir el nombre,” comenzó en su relato.







En cada una de las entrevistas, que se realizaron en cuatro lugares diferentes por supuestos “arreglos” en su oficina, el hombre se presentaba con mujeres que decían ser sus abogadas, como para brindarles seriedad a la cuestión. Incluso llegó a otorgarles una copia del contrato que iban a firmar.

“De golpe empiezan a decir que teníamos que viajar para capacitarnos. Yo comenté que me parecía raro, que me daba mala espina y en una reunión que hacen yo les pregunto si ya nos contrataron le pregunto porque nunca hablaron del tema de salud, porque yo podría estar enferma pero ya estoy trabajando para ustedes. Y el hombre me miró, cuando yo me estaba por ir, me dijo que mis preguntas no le molestaban pero si lo incomodaban bastante, después vamos a hablar me dijo y nos fuimos,” comentó.

El 17 de junio ella recibió un llamado en la que la citaban nuevamente. En el encuentro le comentaron que había sido seleccionada para viajar junto a ellos a Buenos Aires, donde irían a una capacitación. Allí les aseguró que el local sería un conocido restaurante de milanesas ubicado sobre Avenida Belgrano.











“Yo justo pierdo el documento y le dije que no sabía si iba a poder viajar. Me dijeron que iban a esperar, supuestamente teníamos que salir la semana pasada. Y como yo perdí el documento íbamos a salir mañana,” dijo.

Otro grupo, compuesto solo de mujeres que iban a trabajar supuestamente en un local de ropa del Shopping iba a viajar el viernes pasado a Jujuy también para una capacitación pero un día antes una de sus “secretarias” lo denuncia por actitudes sospechosas y posteriormente desapareció en un auto alquilado.

“Todos los chicos que estaban supuestamente seleccionados para trabajar fueron a hacer denuncias y parece que ya estaba denunciado anteriormente. Parece que atropelló a una persona y está prófugo, también por trata, parece que ya tenía denuncia en la comisaría. Estamos en un grupo y siempre con gente que afirmaba lo que él decía. Nosotros no sabemos quién estaba con él y quién no. Ahora todo el mundo se lavó las manos, nadie lo conoce, de que en realidad él les pedía que digan,” manifestó.

Muchos de los damnificados dejaron sus empleos por la promesa que iban a tener un sueldo de 20 mil pesos en blanco. “La desesperación que uno tiene hoy por hoy de conseguir trabajo, la felicidad de todos y cuando veía que teníamos dudas nos presentaba alguna otra cosa, nos iba despejando dudas para que viajemos con los ojos cerrados,” expresó.

Ahora, un poco más tranquilos de saber que no logró llevarse de viaje a ninguno de ellos, solo esperan que la Policía pueda encontrarlos y quieren advertir sobre lo sucedido para que ninguna persona más sea víctima de su accionar.