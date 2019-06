Fueron muchos los salteños engañados por "la leche que no es leche"

Si bien Lactis y otros similares dicen en la caja en un lateral, en letras pequeñas, que no es leche y que no es un sustituto, no dicen específicamente qué es. Al tratarse de un producto más barato, muchos fueron sorprendidos creyendo comprar otra cosa.

Si bien al parecer en el caso específico de Chango Más se colocaron carteles aclarando que no se trata de leche sino de un alimento lácteo, no se puede decir que esa aclaración se haga en todos los comercios de Salta que venden Lactis u otras similares, que no son leche, sino algo parecido

Y es que no se puede definir exactamente qué producto es. En apariencia, envase y presentación parece leche, pero en un lateral la caja explica que no es sustituto de la leche, aunque contiene leche. Sí, así como suena. Lo cierto es que como producto no se sabe específicamente qué es, aunque para decirlo en criollo, sería leche con agua para abaratar su costo.

Tras publicar esta información InformateSalta, para advertir a la gente a que lean cuidadosamente las cajas antes de comprar, fueron muchos los salteños que manifestaron haber sido engañados por este producto, creyendo estar comprando una leche más barata.











Esto dijeron:

Miguel Angel Budi Me re clave en el chango mas compre como 10 fardos

Micaela De Francesco Es alimento lácteo jajaja no se que será pero si me pasó, lo peor es que compre un fardo jajajaja

Nanni Bello en el súper aclaran muy bien que NO ES LECHE. compro este producto plenamente conciente de lo que adquiero. y resulta tal como leche aguada

Fredy Arias Tienen que multar a los supermercadistas de promover y vender esos productos, sin la debida aclaración en su contenido, lo mismo paso con el café en su momento que era una esencia... O bien que la gente vaya a comprar con el.vademecum bajo el brazo

Gladis Safe No comprar parece agua sucia.y no tiene ningún sabor yo cobre 5 cajas ,cuatro tube que tirar estaban igual......

Graciela Cabrera A eso nos llevo este gobierno antes ni existia eso...ahora se vende básicamente agua con gusto a leche 🤦‍♀️

Silvina Añez Pero dice alimento lácteo o algo así , yo miré bien porque es más barato . Hay que leer un poco

Cesar Gabriel Pacheco Y que es? Agua con cal?

Sergio Fernandez Y los controles de calidad donde quedaron ! Donde estan.? $$$

Jor Casas Tiene un sabor raro la que viene en cajita azul,tiene de dibujo una vaquita 😑👎

Norma Angelo Psss claaa ni sabe que cosa rara es eso, una vez compré para probar, una marca OPI de super dia, no me gustó nada, solo Dios sabe que clase de quimico trae eso

Valle Ruiz No es leche qué es entonces

Charito Torres La compré y m di cuenta k era algo rarito no compro más estafadores d m

SilIl Grace En el DIA también venden...pasa como el arlistan una infusión a base de café 😖

Lily Espinosa Ya me la vendieron...y a 60$!!! Nada de oferta...🤬

Georgina Brizuela Y lo barato sale caro

Veronica Gallardo Lo barato sale caro

Liliana Corbalán Abud Q Perros q son!!!! Gracias!!

Recomendación: Leer muy bien antes de comprar, no sólo el frente de la caja sino los laterales, para saber qué están comprando. Desconfiar sobre todo cuando el precio es mucho más barato.