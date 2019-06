Presentan proyecto para suspender las PASO en distritos que no tengan internas

La diputada nacional Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) presentó hoy un proyecto por el cual pide la reformulación de la ley de partidos políticos en lo referido a las PASO para que en los distritos donde no exista competencia interna para los cargos nacionales no se realicen elecciones primarias.

La propuesta realizada por la diputada jujeña especifica que "en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO".

Dice, en cambio, que "si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales".

Para Burgos, "es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales".

En el mismo sentido que el proyecto de la diputada radical se había expresado el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y otros diputados nacionales del partido centenario.

"Muchos políticos y la ciudadanía en general, que ve malgastado el dinero de sus impuestos y se ve obligado a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas", aseveró.

En diálogo con Télam, dijo también que "la ley que regula las elecciones primarias dejó un vacío legal que es necesario corregir, en circunstancias como la que hoy transcurren, en las que no se cumple el espíritu de las PASO para el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación y tampoco para el resto de cargos nacionales en la mayoría de las provincias", finalizó la diputada radical.