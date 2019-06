Defensa al Consumidor advierte sobre los "alimentos lácteos" que simulan ser leche

Ayer InformateSalta se refirió a la venta de estos productos de la marca Lactis que son derivados de la leche pero no lo son y tras esta publicación muchos lectores se hicieron eco y comentaron su experiencia con esta venta “engañosa” o no advertida por todos.

Ante esta situación, el secretario de Defensa al Consumidor contó a InformateSalta que desde enero el organismo viene trabajando en controlar los comercios. El objetivo es detectar bajo que leyenda se comercializan estos productos.

En consecuencia, se emitieron advertencias para que estos comercios los diferencien, en el caso de venderlos, en la góndolas con cartelería específica y demás. Incluso, la semana pasada en una visita al Chango Más se pudo determinar que el supermercado cumple con la advertencia realizada.







“Venimos estudiando y haciendo inspecciones desde hace mucho tiempo porque se comercializan productos que son a base o con contenido de otros productos a base de leche. Son productos lácteos que en realidad pueden llevar a una equivocación al consumidor creyendo que están comprando algo, que en realidad es otra cosa. Emitimos recomendaciones a los comercios, sobre que debían informar al consumidor” explicó.

Al mismo tiempo, el secretario aclaró que esta comercialización no es masiva, ya que son muy pocos los supermercados que venden estos tipos de productos. Insistió en que los consumidores deben estar atentos para no comprar lo que no es o bien si nos están engañando con carteles confusos.

Invitó a los consumidores en general a realizar la denuncia a la Secretaría de Defensa del consumidor, ya sea personalmente en España 1350 o en la página web consumidorsalta.gov.ar donde pueden solicitar una inspección. "Deben denunciarlo a través de la página o personalmente para solicitar una inspección" agregó Morello.







El café, otro ejemplo de alimentos derivados

El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, alertó sobre la venta de un puré de tomate que se comercializa como tal pero que contiene harina y otros derivados. En este caso, estos ingredientes pueden ser nocivos para un celíaco.

También contó el caso de un café de marca Arlistán, por el cual fue infraccionado un supermercado, ya que, el mismo no es café y se lo vendía como tal, en toda la cartelería incluso de las ofertas y en el ticket.