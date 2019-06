El viudo de Jimena Salas sostiene su inocencia: “Ella no se merece que esto quede así”

La causa por la muerte de Jimena Salas tomó mucha notoriedad y nuevos ribetes a partir de la asunción del nuevo Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo. El sábado 15 de junio, y tras dos años de investigación, se produjo la primera detención, la de un hombre de 43 años llamado Sergio Horacio Vargas y mañana todo parece indicar que también sería imputado su viudo, Nicolás Cajal.

Al conocerse la noticia, Pedro Arancibia, abogado defensor del esposo de Jimena, cuestionó duramente la actuación de Cornejo y adelantó que presentarán una denuncia penal en su contra al considerar ni Vargas ni Cajal tuvieron que ver con el cruel homicidio ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros.

El propio Nicolás Cajal al salir del estudio del letrado emitió algunas palabras ante las cámaras de Canal 11 y sostuvo que es inocente. “No lo sé porque me están llamando. Mañana vamos a ir, nos citaron, vamos a estar ahí presente. No tengo temor, tengo la tranquilidad de que yo no tengo nada que ver,” dijo.

Además, añadió que no tiene nada que ocultar y que lo único que espera es que sepa de la verdad. “Quiero que se esclarezca todo porque Jimena no se merece que esto quede así, que ahora agarren a un perejil. Por supuesto que la amaba, era mi mujer,” expresó.

Finalmente, aseguró que mañana se presentará ante la justicia y ratificará los dichos que realizó en un primer momento subrayando, una vez más, que es inocente.