Sáenz a David: “Tengo los brazos abiertos para que participes de este gran frente salteño”

El intendente capitalino, Gustavo Sáenz, invitó al diputado nacional Javier David a sumarse a su espacio y así competir por la gobernación. “Aquel no quiere competir en una PASO no puede ser gobernador,” dijo.

“Para ser campeón me decía un amigo no hay que ser cag… Así que Javier David si me estás escuchando los brazos abiertos para que vengas a participar de este gran frente salteño que lo que busca es trabajar por ellos”, dijo el intendente Gustavo Sáenz en el programa que conduce en FM Aries.

El jefe comunal invitó a sumarse a las filas del frente que lidera al diputado nacional recién llegado al kirchnerismo y le aseguró que ahí sí tendrá lugar para medirse en primarias.

“Aquel que no quiere participar de una PASO, evidentemente no puede ser gobernador si no se anima a ganar en una interna. Y si la gente no me vota en una interna, tampoco me va a votar en una general, con menos razón,” añadió.