Eclipse solar: Conocé las recomendaciones para observar el fenómeno

Solo una semana nos separa de un evento astronómico histórico, que volverá a repetirse en cientos de años. En Salta se verá en un 80% y podrás seguirlo junto a InformateSalta, pero con una serie de precauciones a tener en cuenta.

Para conocer cómo debemos hacer para no dañar nuestra visión, consultamos al oftalmólogo Martín Arroyo quien recomendó no mirar directamente al sol sin el uso de unos anteojos de sol especiales para eclipses.

“Lo que hay que tener en cuenta es la peligrosidad de que los rayos lumínicos y las radiaciones ultravioletas son muchísimo mayores durante el eclipse por la acumulación y la potencia de los rayos ultravioletas. El momento más peligroso es el que se está por producir el eclipse, no cuando es el eclipse completo, sino en el proceso,” explicó.

En este sentido, detalló que existe una enfermedad, que no es muy frecuencia por la poca cantidad de eclipse que suelen ocurrir, que se llama maculopatía solar. “En la parte del centro del ojo, la retina, la zona del centro de la visión es la zona de máxima visión, los rayos se proyectan y lo que hace es quemarla. Puede llegar a provocar daño de por vida, es una lesión del centro, va a ver por siempre una mancha negra en el centro,” expresó.

Para evitarlo, el doctor destacó la importancia de no usar placas fotográficas, no mirar directamente al sol sin el uso de los lentes específicos. “La única precaución es verlo a través de la tele o comprarse unos anteojos de sol, que no son caros, que están bajo la norma ISO 1232/2, que son especiales para ver los eclipses. No es recomendable que use otro material ni ver directamente al sol porque es hiperpeligroso,” indicó.