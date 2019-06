Fiore junto a intendentes se solidarizaron con Fernando Yarade

Esta tarde, la senadora nacional, Cristina Fiore, encabezó la conferencia de prensa acompañada de los intendentes Ernesto “Kila” Gonza (San Lorenzo), Gustavo Solís (Rosario de la Frontera), entre otros tras la renuncia de Fernando Yarade a la Jefatura de Gabinete.

“El objetivo es de manifestar nuestra solidaridad con Fernando Yarade. No pasa solamente por una cuestión del drone sino por una cuestión de amenazas de amenazas y denuncias que han hecho públicas y otras que se han hecho en el ámbito privado” indicó la legisladora, interpretando que el límite del ex funcionario provincial ha sido el bienestar de su familia. “No es un evento único lo que desencadenó esta decisión sino una serie de sucesivos eventos” agregó Fiore.







Uno de los interrogantes, luego de la dimisión de Yarade ha sido si continuaría con su pre candidatura a gobernador. Ante esto, la senadora nacional manifestó que por el momento lo único que se discute son cuestiones de índole personal no políticas. “Soy respetuosa de los tiempos. Las cuestiones políticas se debatirán en su momento, tendrán su maduración y vendrán las definiciones pero hoy no es el momento. La renuncia fue a la jefatura, no vamos a abordar la cuestión política” sentenció dejando en la incertidumbre que sucederá en este sentido.







Finalmente, Fiore hizo mención que las situaciones vividas por el ex jefe de gabinete podrían estar relacionadas con la vieja política pero haciendo la aclaración que no se refiere a ningún sector en específico. “Uno puede tener dos actitudes en la política, a mí siempre me ha parecido que el debate de ideas lo mejor pero otros prefieren las descalificaciones personales. Por eso dije que quizás crean que estas zancadillas son útiles, siempre las amenazas me parecen una cuestión rastrera y cobarde porque no es capaz de dar la cara y decir que quiere con eso…” concluyó.