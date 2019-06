De Salta a la NASA: Tomás, uno de los salteños que vivirá la experiencia de ser astronauta

A veces los sueños se hacen realidad y Tomás Cabrera Bellomo, un adolescente salteño de 16 años está a punto de cumplir uno de los suyos. Gracias al Instituto Isicana pudo aplicar para una beca que lo llevará en septiembre a una apasionante experiencia en la NASA, en los Estados Unidos.

El, junto a Tiago Vargas, lograron sortear las pruebas, quedar seleccionados entre 900 jóvenes de 17 provincias y vive el momento entre el asombro y una alegría inmensa. “Cuando me contaron no lo podía creer, sinceramente estaba sorprendido pero poco a poco me lo fui creyendo más y me preparo día a día para dar la mejor cuando viaje,” dijo a InformateSalta.

Tomás contó que para poder llegar debió completar un formulario íntegramente en inglés con sus datos personales, enviar un video de un minuto de duración explicando algún tema vinculado a la ciencia (en su caso eligió hablar sobre el experimento del Gato de Schrodinger de mecánica cuántica) y luego escribir 4 ensayos entre los que debía explayarse sobre cómo se prepararía para un viaje al planeta Marte y cuales serían los aportes que podrá hacer una vez que regrese a la Argentina.

Una vez cumplimentado esos pasos, la presidenta y directora de Isicana, instituto al que asiste, lo llamaron para una entrevista. Días después llegó la buena nueva durante una clase. Al enterarse sus compañeros lo ovacionaron con aplausos. “Apliqué para esta beca sobre todo para intentar saber más sobre todas las preguntas que tengo sobre el espacio. A mí personalmente la astronomía y la ciencia me gustan muchísimo,” manifestó.

La experiencia tendrá lugar del 21 al 27 de septiembre en Alabama, en el campamento donde se encuentra el cohete Saturn V que viajó la luna. En su caso, estará junto a chicos entre 15 y 18 años en el programa Advanced Space Academy.

“Antes que nada nos van a entrenar como los astronautas, en gravedad 0, en fuerza centrífuga, en fuerza G, tenemos varios desafíos en ingeniería. Es como una preparación porque al final tenemos una simulación prolongada sobre un viaje a Marte, que incluye todo lo que vimos los 5 días antes. Es la culminación de la beca,” explicó.

Si bien aún es un estudiante de secundario, Tomás ya piensa en lo que será su futuro y asiste al taller de Física dictado por el reconocido profesor Daniel Córdoba. “Es un impulso que me dio para generar un amor por la ciencia. Me gustó muchísimo más la parte de la física y de la ingeniería. Principalmente me oriento por dos carreras Ingeniería Nuclear y en Telecomunicaciones. Me gustaría mucho poder prepararme acá los dos primeros años y en tercer año aplicar para el Balseiro. Y después me gustaría hacer una maestría o doctorado en Río de Janeiro o en Europa,” aseguró.

El “presentimiento” de sus padres y el gran esfuerzo que hizo, le permitió lograr lo que para él era “inimaginable.” Ahora solo resta desearle el mayor de los éxitos y esperar a que regrese para que nos cuente su experiencia. Desde InformateSalta te decimos ¡Muchísimas felicidades Tomi!