Diputados se solidarizaron con Yarade y repudiaron las intimidaciones

Si bien no hubo un pronunciamiento unánime del cuerpo, representantes de bloques políticos repudiaron en la Cámara de Diputados las intimidaciones que se hicieron públicas en contra de Fernando Yarade. Los legisladores que hablaron en el recinto también manifestaron su solidaridad con el ahora exfuncionario y con su familia, publicó El Tribuno.

El diputado del PJ Alejandro San Millán señaló que lo que lo que le ocurrió a Yarade "me hace pensar en actitudes mafiosas que pueden recaer también en cualquiera de nosotros y de nuestras familias". Se mostró sumamente preocupado "por la institucionalidad de la provincia", y consideró que la política local debería centrar el debate en aportar proyectos para ver como sigue la provincia más allá del 10 de diciembre.

"Eso es responsabilidad de todos y no de un solo sector", dijo, e instó a poner el grano de arena necesario para que Salta siga creciendo, con reglas claras, sin patoterismo".

Alejandro San Millán





En su intervención, el diputado de Un Cambio para Salta Javier Diez Villa dijo que espera que se concreten los planteos y las denuncias correspondientes para que la Justicia investigue.

Por su parte, el diputado del PO Claudio Del Plá dijo que repudian la amenaza y espionaje que denunció Yarade, pero dijo que junto a Pablo López fueron denunciantes de situaciones similares que les toco vivir por la actividad política que realizan. "El régimen para combatir opositores se da ahora para resolver la interna oficialista y en el propio centro del gobierno", sostuvo.

El debate no estuvo ajeno al momento electoral y el diputado Matías Posadas (FP) aprovechó para cargar contra lo que dijo "doble candidatura" de Sergio Leavy. Consideró que se debería plantear cómo sigue la provincia hacia adelante y no buscando dobles candidaturas "con atajos que no tienen nada que ver con la representación democrática".

El cruce llegó desde el PV, Ramón Villa expresó preocupación por lo que pasó con Yarade y remarcó que a Posadas no lo escuchó hablar de esto. Además defendió la postulación de Leavy y le dijo a Posadas que "no puede prohibir la estrategia electoral de un espacio político".

Ramón Villa





Esperan que se investigue

El diputado del PJ Lucas Godoy marcó como necesario que desde la Justicia se investigue la denuncia pública efectuada por Fernando Yarade. El legislador no dudó en advertir, aludiendo a la época de campaña, que “habría que poner en alerta a la gente, porque van a proliferar situaciones que buscan dañar una imagen política y a sus familias; este tipo de acciones esmerilan el sistema democrático”, sostuvo el legislador.

Lucas Godoy