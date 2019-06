Hoy imputarán a Nicolás Cajal por el homicidio de Jimena Salas

La investigación por el homicidio de Jimena Salas dio un giro rotundo desde la asunción de Abel Cornejo como procurador de la Provincia, no sólo se abandonó la hipótesis de un robo frustrado sino que se detuvo a un supuesto sicario. Hablando de un crimen por encargo hoy a las 15 imputarán a Nicolás Cajal, su esposo por un delito gravísimo.

La cédula de notificación llegó a la casa del barrio San Nicolás en Vaqueros, el lunes y generó un caos en la familia política de Jimena, que se mostró indignada por la novedad, a tal punto que ayer hicieron circular una convocatoria para manifestarse hoy en las puertas del Ministerio Público Fiscal en contra de las medidas tomadas por el procurador.

Nicolás Cajal



Pedro Arancibia, abogado de Nicolás Cajal, también se mostró molesto y asombrado por lo ocurrido, sostiene que el giro de la investigación es un “escándalo” y que el único detenido hasta el momento es un “perejil”.

Ayer las cámaras de Telefé Salta captaron a Cajal saliendo del estudio de su abogado, cortante y frío aseguró ser inocente y no tener nada que ver con el aberrante crimen. “No lo sé porque me están llamando. Mañana vamos a ir, nos citaron, vamos a estar ahí presentes. No tengo temor, tengo la tranquilidad de que yo no tengo nada que ver”.