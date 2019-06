Una nena podría perder su dedo pulgar tras una accidente de colectivo

El lamentable hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana cuando Betty y su pequeña hija llamada Kimey de 5 años, abordaban el corredor 3 A en un sector de trasbordo del corredor 3 en zona Oeste Alta. Al hacerlo por la puerta de atrás, el chofer no se habría percatado del ascenso y cerró la puerta agarrándole la mano izquierda. En consecuencia, le provocó un serio daño en el dedo pulgar.

“Estábamos justamente bajando, haciendo el trasbordo de la línea 3 A en la zona Oeste Alta, cuando subimos al colectivo por la parte de atrás y el colectivero no se dio cuenta. Le agarró los dedos a mi hija, su mano izquierda, uno de sus dedos está afectado. El pulgar y se le veía todo el hueso” contó por Radio Vos llorando la mujer.







Asegura que al momento del accidente pidió auxilio desesperada, llegó un móvil policial para asistirla pero le manifestó que no podían trasladarla al hospital y querían llamar una ambulancia. Desesperada, le exigió al chofer que la trasladará en el mismo colectivo al nosocomio y así pudo llegar.

“Pretendían que yo espere una ambulancia, los mismos policías que hacen esa maldita guardia ahí, yo no sé ¿por qué? ¿Por qué no me podían traer en el móvil? El chofer me dijo que me iba a traer en el colectivo, yo no iba a esperar una ambulancia sabiendo que la policía no me podía traer, decían que habían pedido una ambulancia, con su dedo así, se le ve su hueso” continuó en su relato desesperado.

Al llegar al Hospital Materno Infantil, la pequeña recibió un calmante y esperaba ser llamada por el médico.