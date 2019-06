“Ya te corté la cara, me falta meterte un tiro en la rodilla para que camines bien”

Gabriela, una joven de 26 años salteña, vive una verdadera pesadilla. Su ex pareja no solo le cortó la cara sino que la amenaza y hostiga constantemente desde que ella decidió ponerle fin a la relación.

La mujer contó a InformateSalta que solo fueron pareja por dos meses y al principio todo parecía ir de la mejor manera pero después empezó a mostrar lo peor de él. “No me pegó feo, pero si me pegó cachetadas cada vez que lo quería dejar, era re sofocante. Yo hice la denuncia y me alejé totalmente pero el caía todos los fines de semana a molestarme, ya me daba terror,” dijo.

Un día ella estaba con una amiga cuando el entró intempestivamente y le cortó la cara unos días después de lo que dejara. Tras lo sucedido decidió dejar el departamento donde vivía y mudarse junto a sus hijos a Tucumán.

Ella conoció antes a su hermana y su mamá y posteriormente a él, pero nunca se imaginó la persona que se escondía en su interior. “Yo conozco a su familia, pero nunca me dijeron que era así. Ellas se pusieron re mal cuando les conté pero después me bloquearon. Ahora entiendo porque las ex de él se fueron. Con la que tiene una hija vive en Jujuy y la otra desapareció totalmente también,” detalló.







Gabriela creyó que iba a poder seguir con su vida normalmente en otra provincia, sin embargo, él consiguió su número y continúa llamándola para molestarla y amenazarla “con que no se haga la loquita porque es capaz de ir para allá”. Por ello decidió romper finalmente el silencio y contar lo sucedido en en su cuenta de Facebook, para evitar también que otras mujeres puedan caer en sus manos.

Lo peor de todo fue que en la llamada él se burlaba de ella y para decirle que tenía merecido lo que le hizo. “Él siempre me dijo ahora que te corte la cara, me falta meterte un tiro de las rodillas para que camines bien. Le molestaba hasta mi forma de caminar,” indicó.

Aterrada de que pueda acercarse nuevamente a ella y con el medio que pueda llegar a matarla, espera que prospere la denuncia que radicó en la Policía, la que hasta el momento no tomó cartas en el asunto, porque el continúa libre.