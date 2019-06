El video que registró el ataque de furia del empresario acusado de querer matar a su ex novia

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, se necesitó de 11 oficiales de Prefectura y uno de la Policía de la Ciudad para contener la ira de Esteban Mallorca Tebaldi, de 32 años, el empresario denunciado por su novia, Camila Serra, de 22, quien aseguró que el sábado pasado su pareja intentó matarla.

En las imágenes se ve a Mallorca Tebaldi visiblemente nervioso, caminando de un lado a otro, hablándoles a los oficiales, con las manos esposadas delante de él. Sobre el final de la filmación, el empresario usando una de sus rodillas logra zafarse, momento en el que se lo escucha jactarse: "Así me saco las esposas".

El registro fue tomado luego de que, según el relato de la joven, su novio, que estaba armado, la golpeara y mientras amenazaba con matarla, resbalara en el baño del departamento donde se encontraban, dándole margen para salir corriendo.

La joven de 22 años logró llegar hasta una garita de Prefectura donde pudo ocultarse. Mallorca Tebaldi la siguió hasta la calle y según testigos llegó a ahorcar a un ambulancieroque circunstancialmente se encontraba en el lugar, creyendo que escondía a la joven.

"Voy a buscar mi celular y a llamar a mi abogado. Tengo derecho a llamar a mi abogado", se lo escucha decir en la filmación. "Les estoy invitando a tomar un trago arriba pero quieren que llame a mi abogado", enfrenta después a los oficiales, poco antes de romper las esposas.

Las últimas horas fueron intensas para Camila. Este miércoles estuvo junto a su abogada, Mariana Barbitta, en la Fiscalía 15, donde pidieron que el caso sea tratado como "tentativa de femicidio", ya que la modelo no duda de que su novio estaba dispuesto a matarla.

Camila Serra al salir este miércoles de la Fiscalía 15, junto a su abogada, Mariana Barbitta

Además la joven, actualmente con custodia y a quien el empresario no puede acercarse, controlado por una tobillera electrónica, se encuentra alojada en un lugar del que por su seguridad se desconoce la ubicación.

En un intercambio con la prensa al abandonar la fiscalía, denunció también que estaba siendo amenazada por "el mejor amigo" de Mallorca Tebaldi, quien a pesar de que otras ex parejas salieron a hablar de relaciones violentas, la abogada Barbitta precisó que "no tiene antecedentes penales".