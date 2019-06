Francescoli desmintió que River tenga una deuda con Gallardo

Desde los Estados Unidos, donde River se encuentra haciendo la pretemporada, Enzo Francescoli le llevó tranquilidad a todos los hinchas Millonarios al negar los rumores que se dieron en las últimas horas sobre una deuda que el club mantiene con Marcelo Gallardo y podría ser el disparador para la salida del DT con destino a la Selección Argentina.

"No manejo la parte económica del club, para eso están los dirigentes, pero me llama mucho la atención. No es algo que acá se haya hablado ni se haya escuchado en el club. No sé de dónde sacó el Chino Tapia esa información, pero no es así", sentenció el mánager del Millo.

Además, aseguró que la intención es no vender a ningún jugador. "Va a depender del mercado, que cerra el 31 de agosto y vamos a sufrir porque sabemos que los jugadores tienen cláusulas de rescisión y contra eso no se puede ir. La intención es quedarnos como estamos y si sale alguien, tratar de reforzar ese lugar", expresó.