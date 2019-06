Caso Jimena Salas: "Me molesta que quieran esclarecer algo a cualquier costo"

Tras declarar por más de cuatro horas, anoche Nicolás Cajal comunicó junto a su abogado Pedro Arancibia, que fue imputado por encubrimiento agravado en la causa que investiga el homicidio de su esposa. “Es muy lamentable tener que estar acá en carácter de imputado. La audiencia fue absurda, con argumentos agarrados de los pelos”, dijeron.

Ante la situación y al considerar que se trata de una acusación “antojadiza, arbitraria y caprichosa” solicitaron la presencia la intervención del consejo asesor. “Nos predispusimos a que Nicolás sea interrogado y contentó en detalle”.

Por su parte Nicolás Cajal sostuvo, “yo siempre estuve tranquilo, busco la verdad, estoy a disposición siempre de la justicia y esperemos que esto se resuelva”. No pudo negar su molestia ante la situación, “no me siento perseguido por la justicia pero si me molesta que traten de esclarecer algo a cualquier costo y la realidad es que así no se hacen las cosas”.

Finalmente consultado por la prensa sobre si se siente un perejil respondió: “Creo que todos somos perejiles”.