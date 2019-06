Intendentes esperan definiciones sobre la candidatura de Yarade: ayer solicitada

Fernando Yarade estaba lanzado como candidato a gobernador, pero su intempestiva renuncia al cargo de jefe de Gabinete por amenazas y denuncias de espionaje, dejó serias dudas sobre el futuro del exfuncionario. Sobre todo lo que tiene que ver con una eventual candidatura que venía cosechando apoyo, sobre todo de ciertos sectores políticos y económicos.

Esta situación puso en alerta a los intendentes del interior de la provincia, que desde un primer momento vieron con buenos ojos la candidatura de Yarade, quien llegó a la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2017, en un momento caliente y complicado para la provincia. Los municipios atravesaban urgencias que el exjefe de Gabinete ayudó a resolver.

En la edición de ayer de El Tribuno se publicó una solicitada firmada por 49 intendentes que se solidarizaron con la familia del exjefe de Gabinete. El texto ratificaba el apoyo a Fernando Yarade como candidato a gobernador. Sin embargo, el silencio del ahora exfuncionario comienza a ser perturbador para algunos.

"Queremos preguntar si solamente es una renuncia a la Jefatura de Gabinete o una renuncia a la política. Nosotros también tenemos que tener definiciones sobre este tema, si él va a estar y en qué sector. El resultado de las PASO va a ser fundamental para que cada uno pueda elegir el destino que quiera", expresó el titular del Foro de Intendentes, Mario Cuenca.











Solicitada de apoyo

En el texto se solidarizan con el exfuncionario y adelantan que lo apoyarán en su candidatura a gobernador.



“Porque no todo vale, hoy acompañamos a la familia Yarade y ratificamos nuestro apoyo a la fórmula Lavagna-Urtubey en la nación y Fernando Yarade en la provincia” reza la solicitada. La esquela lleva la firma de 49 de los 60 intendentes.



Los jefes comunales ya habían anticipado su apoyo al ex jefe de gabinete, sin embargo luego de su renuncia al cargo, quedaron con la incertidumbre de no saber si sigue o no como candidato y cuánto apoyo podría tener.



Fernando Yarade había denunciado a “gente mala y sucia” de la política, luego de que diera a conocer un video de un drone sobrevolando su vivienda.