Quedó a cargo de su madrina porque su madre murió y su padre se fue

Una niña quedó oficialmente a cargo de su madrina luego de que pidan su tutela dativa porque no tenía con quien vivir. Ella y sus cuatro hermanos perdieron a su madre y su padre se fue a vivir al sur. La justicia ordenó que sea resguardada

Su historia cambió radicalmente cuando su madre murió, su papá tomó la decisión de irse y los hermanos quedaron a cargo de una tía. Pero comenzó a vivir situaciones de desigualdad que la llevaron a pedir irse con su madrina.







La mujer la acogió y eso evidenció grandes cambios en su desempeño académico, sus emociones y hasta su aspecto físico. Integrada en la familia solicitaron la tutela dativa. Su padre nunca se negó y para facilitar los trámites vino a Salta a presentar toda la documentación.

Ella al ser entrevistada en la justicia dijo: “Estoy bien aquí (en la casa de su madrina) porque me tratan bien, lo que necesito me compran, (…) recibo consejos para mi bien. Me controlan mis llegadas, me cuidan como también cuidan a sus hijos. Ellos (…) no hacen diferencias conmigo y sus hijos. Limpio mi habitación, levanto la mesa y barro, pero más tiempo me dedico a mis estudios por recomendación de ellos. Visito a mis 4 hermanos que están con mi tía”.

Es por ello que por una orden judicial la niña podrá seguir viviendo con su madrina con total tranquilidad.