Caso Jimena Salas: modificaron la imputación de Vargas, el único detenido

Luciano Romano en diálogo con FM Aries explicó que la imputación de Sergio Vargas pasó de homicidio triplemente calificado a partícipe secundario, y esta imputación contempla una condena de entre 10 y 15 años de prisión, por haber sido partícipe necesario para la realización y comisión del delito.

"Sigue siendo una imputación con condena muy alta con respecto a una persona que consideramos y sabemos que es inocente porque no hay una prueba que determine su culpabilidad, así que nosotros seguiremos trabajando para conseguir la libertad condicional y el futuro sobreseimiento del Señor Vargas" manifestó.

En tanto, Sergio Vargas sigue detenido y esperando que el juzgado de garantía Nº 5 se expida respecto a un pedido de libertad condicional solicitado, estimando que esta resolución llegará la semana que viene.







"No es que haya un avance en la investigación, yo creo que los nuevos Fiscales hicieron una nueva valoración e interpretación del contenido del legajo y ellos consideraron que la imputación que se había realizado por el anterior fiscal era injusta y por ende consideraron que era viable un cambio de calificación a través de una modificación del acta de imputación. Yo quiero creer que estos van a ser los últimos fiscales que van a intervenir, y que sean lo más objetivos posibles, porque sino esto es una burla tanto para mi defendido como para la familia de Jimena".

En tanto la familia del imputado Sergio Vargas, tras recibir la noticia, se mostró más contenta al saber que no tienen la imputación primaria, sino que ahora es partícipe secundario.

"Siguen manteniendo que el señor Vargas no tiene nada que ver con el delito. Incluso el señor Cajal dijo desconocerlo al señor Vargas, no sé como la Fiscalía puede mantener una imputación tan grave como la que tenemos" agregó Romero. Además se dirigió hacia el Procurador Abel Cornejo: "tiene la intención de culminar la causa esta como sea, sin interesar si la gente acusada o imputada son partícipes o no, a través de las publicidades demostrar que la Fiscalía, esta trabajando, vender un Show mediático que no debería estar haciendo él. Están buscando un culpable y terminar la causa como sea" concluyó.