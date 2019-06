Sobreseyeron a Cristina en la causa del bastón presidencial

Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa en la que se investigaba el hallazgo del bastón presidencial en un procedimiento a su casa en El Calafate, Santa Cruz, por la causa de los cuadernos de las coimas. La medida la dispuso el juez federal Julián Ercolini, que consideró que no hubo delito. Además ordenó devolverle el atributo oficial a la precandidata a vicepresidenta del "Frente de Todos".

El bastón había sido secuestrado por orden del juez federal Claudio Bonadio en un allanamiento en la causa de los cuadernos. Por este hecho el magistrado realizó una denuncia penal "bajo la sospecha de que se trataba de aquel que utilizó el ex presidente Arturo Frondizi, perteneciente al Museo de Casa de Gobierno".

La investigación quedó a cargo del juez Ercolini, que la delegó en el fiscal federal Jorge Di Lello. En la causa se determinó que el bastón "es aquel que fuera donado por los familiares del ex presidente Héctor Cámpora al expresidente Néstor Kirchner". "En consecuencia, no sería aquel sustraído al Estado Nacional", determinó Ercolini, que consideró que el hecho investigado "no encuadra en una figura penal".

El magistrado recordó en su fallo que el excanciller Jorge Taiana y el exjefe de Gabinete Alberto Fernández declararon como testigos en la causa y que ratificaron que el bastón presidencial se trataba de un "regalo personal". Ambos estuvieron en el acto de asunción de Cristina del 28 de diciembre de 2006, "en el que el expresidente de la Nación Néstor Kirchner recibió los atributos presidenciales donados por los familiares del también exmandatario Héctor Cámpora", indicó Ercolini.

El juez llegó a citar al célebre orfebre Juan Carlos Pallarols, que hizo los últimos bastones presidenciales. En su declaración Pallarols no logró identificar quién fue el responsable de realizar el bastón que le secuestraron a la expresidenta en el allanamiento a su casa en El Calafate. "Todos los bastones son iguales, sólo se puede modificar en relación a la altura del presidente. Por ejemplo el de Néstor Kirchner medía 94 centímetros, el de Carlos Menem 92 y el de Eduardo Duhalde 88", declaró.

Tras el procedimiento en el Sur Bonadio había ordenado investigar en tres causas diferentes el hallazgo del bastón presidencial, de documentos históricos como la carta que el General Don José de San Martín le envió a Bernardo O'Higgins y las carpetas con información sobre algunos jueces federales.