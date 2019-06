Rodrigo Mora: “Decidí quedar rengo, pero dar todo por River”

Rodrigo Mora, quien se retiró tras la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, habló a corazón abierto sobre la dura decisión que se vio obligado a tomar. “Decidí quedar rengo, pero dar todo por River”, aseguró en diálosgo con Súper Mitre Deportivo. “No puedo correr, no puedo subir 20 escalones y tengo que caminar sin apoyar todo el pie porque miro las estrellas del dolor”, detalló.

Reconoció que todavía no logra superar haber dejado el fútbol y que si hubiese parado antes, no hubiese perdido tanta calidad de vida, pero también aseguró " igual no me arrepiento". “Cuando me operé por primera vez dijeron que no iba a jugar nunca más y pude hacerlo un año más y jugar la final en el Bernabéu. Aporté mi granito de arena en la historia grande del club”, recordó.

También se refirió al partido que lo volverá a llevar a pisar el césped del Monumental, que le cumplirá el sueño de regresar acompañado de su hijo Máximo. “Estoy contento preparando todo para la fiesta del 13 de julio. Hubiese preferido despedirme de otra manera y no tan rápido. Es duro y lindo, volver a jugar en mi despedida”, contó. Incluso reconoció que le pide a Dios estar bien para jugar ese día.