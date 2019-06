Las fotos inéditas de Maradona que estuvieron guardadas por 40 años

Hace poco más de un año, el fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi comenzó a publicar en las redes sociales parte de su trabajo y se volvió popular entre los futboleros ya que a lo largo de su carrera fotografió a grandes figuras, desde la década del 70 hasta la actualidad.



Y en nuestro país, Tomikoshi se ganó muchos seguidores gracias a las joyas que reveló de Diego Armando Maradona durante la Copa Mundial juvenil disputada en Tokio en 1979, donde Argentina ganó su primer campeonato de la categoría, de la mano de César Luis Menotti.

Hoy, el reconocido fotógrafo japonés sacó a la luz nuevas imágenes, nunca vistas, del astro argentino, que con 18 años levantó el primer título del mundo de la Selección Sub 20, el cual cumplirá 40 años en septiembre.



Las fotos corresponden al debut de Argentina en la Copa, el 26 de agosto de 1979 en el estadio Omiya. Ese día, la Albiceleste goleó por 5 a 0 a Indonesia con un triplete de Ramón Díaz y un doblete de Maradona.

Mirá las nuevas imágenes reveladas por Tomikoshi:

Diego Maradona (Argentine), FIFA World Youth Tokyo79,

Argentine 5-0 Indnesia at Omiya in Japan 26/8/1979 Weds.

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/HNWzdl5ZSr — tphoto (@tphoto2005) June 27, 2019

Diego Maradona (Argentine), FIFA World Youth Tokyo79,

Argentine 5-0 Indonesia at Omiya in Japan 26/8/1979

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/6ndPUvCNZD — tphoto (@tphoto2005) June 27, 2019

