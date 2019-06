Tras manifestarle su apoyo, intendentes quieren reunirse con Yarade

El intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, señaló que la solicitada firmada por casi 40 jefes comunales fue en respaldo y agradecimiento al ex ministro por su colaboración con los municipios. Les gustaría reunirse a conversar con él.

Fernando Yarade estaba lanzado como precandidato a gobernador, pero su intempestiva renuncia al cargo de jefe de Gabinete por amenazas y denuncias de espionaje, dejó serias dudas sobre el futuro del exfuncionario. Sobre todo, lo que tiene que ver con una eventual candidatura que venía cosechando apoyos, especialmente de ciertos sectores políticos y económicos.

Esta situación puso en alerta a los intendentes del interior de la provincia, que desde un primer momento vieron con buenos ojos la candidatura de Yarade. Por esto, publicaron una solicitada firmada por 49 intendentes que se solidarizaron con la familia del exjefe de Gabinete. El texto ratificaba el apoyo a Fernando Yarade como pre candidato a gobernador.

Al respecto de la publicación, InformateSalta dialogó con el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, quien se refirió a la acción realizada con los otros jefes comunales. “Nosotros expresamos nuestro apoyo a Yarade cuando fue la reunión en la localidad de Vaqueros, (la solicitada) es un reconocimiento a la tarea que él ha realizado durante este tiempo al frente de la Jefatura (de Gabinete)” indicó.

Del mismo modo, recalcó que los municipios “a partir de la gestión del ex ministro la economía se normalizó, tuvo una llegada que no la tuvo ningún otro ministro con los intendentes, hubo mucho diálogo, dejamos de tener los problemas para pagar los sueldos cuando no nos alcanzaba”, resumió algunos ejemplos.

“Esto fue un reconocimiento”, resaltó Cuenca quien no minimizó la gravedad del incidente con el drone. “Desconozco totalmente (los detalles) de la situación salvo por lo que dicen los medios, nosotros pedimos hablar con Yarade, pero no atiende el teléfono a nadie, me imagino que es por la situación” que vivió.

Más allá de esto, Cuenca reconoció que “la política es cruel y no te respeta la familia”, por lo cual confía en que la Justicia pueda aclarar lo que pasó. En cuanto a un eventual alejamiento de Yarade de las elecciones, el intendente manifestó: “Ese es otro tema, no sabemos si su renuncia (como ministro) va acompañada a la renuncia de la precandidatura a gobernador, no lo sabemos”, concluyó.