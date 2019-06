Cada mañana me cuesta madrugar. Siento que el viento frío tiene para conmigo un exceso de crueldad. Es que me está haciendo difícil pedalear por la neblina , sobre un invierno sin piedad.

Albañil es mi nombre, mi apellido y mi verdad. Tengo un rancho y una hija recientemente bautizada “Perla”, que cuidar. Me esfuerzo para que pueda leer, escribir y por si sola pensar. Su madre un día se marchó , como que enloqueció, pero no la quiero juzgar. Tiene la sonrisa de ella y unos ojos negros que no quieren llorar.

Nos gusta el fútbol, lo poco que mi viejo nos pudo dejar. Amar los colores azabaches, porque quizás oscuro fue nuestro historial. Central Norte dice por todos lados, por fuera y por dentro de mi hogar. La taza que compartimos al desayunar, muestra los campeones que mi padre nos hacía recordar.

Por suerte no tengo enemigos. Ni rivales por gambetear. Juventud, Gimnasia, para mi son amigos que siempre voy a necesitar. Si algo extraño de mi madre son sus sopas y los consejos que me supo dar. Ella me decía que siempre el bien, nunca el mal. Que a las cachetadas con besos había que contestar.

Pero me cuesta todo y nunca fui de vaguear. Las canas son síntomas de mi edad. Las bolsas de arena y de cal ya no las puedo soportar. Aseguro que siempre tuve de sobras, sacrificio y voluntad. Pero el cuerpo me duele cada día un poco más .

Salvo los domingos. Para mi hija y para mi, es un día celestial. Casi como una religión, como un Dios esencial, es así para nosotros el Cuervo, nuestro querido Central. Cuantas veces me hiciste rezar, sufrir, movilizar. Porque cuando voy en una subida, pedaleando tan lento que casi no logro avanzar, inmediatamente pienso en mi equipo, en el partido final. Y se me inflan las piernas, siento los músculos vibrar. O cuando el hambre me suele apretar, después de la última tortilla, al partir por desigual. Mientras picoteo las migajas, viendo a mi niña alimentar, de nuevo aparece el ferroviario colosal, lo imagino en un torneo internacional y el estómago cede, tiende a olvidar.

Llega el ansiado domingo y el patrón no me pudo pagar la semana ni el jornal. Que está dura la mano y cuantos versos más. Le había prometido a mi hija ir al estadio pero también acostumbrada, no se quiso ilusionar. Al menos hay un ahorro en la lata de duraznos Inca, nuestra bóveda familiar. Nos alcanza para un pancho en el bar. La radio y allí aguardar. La gaseosa tibia y con poco de gas, debe al menos noventa minutos acompañar.

De repente gol y a la vez pitido final. El bar parece una tribuna donde todo es hermandad.



- ¡Comida y bebida para todos, invita la casa!-, el dueño alcanza a exclamar . Una piñata con billetes de repente logra explotar. Mi hija por los suelos aparenta ser un pulpo y atrapa todo lo que suele aterrizar.

Mientras regresamos a casa, ya de noche con inflamaciones de panzas por comer sin habituar, “Perlita” hace una compra sin pedir sugerencias , ni dudar. Es un puesto callejero, antes de pisar el barro, elige una frazada artesanal. Pide colores negro y blanco como nuestro azar. Me sorprende que no siento fatiga y estoy listo pa’ losear. Ella me alienta a no aflojar, siempre tan decidida y tan natural. Me besa como nunca antes y me dice al oído , como mirando un eclipse solar...

Padre, ¡cuántos milagros que hace Central!..., hoy lo goleamos al hambre y al frío le empatamos de penal.

Por Nicolás Cortés para InformateSalta