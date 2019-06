Martín Grande: “Me avergüenza que Romero sea candidato en mi partido”

Con la intención de renovar su banca y luchar contra el centralismo de Buenos Aires, Juan Carlos Romero integra la lista de precandidatos a senadores nacionales con el frente “Juntos por el Cambio”, motivo que despertó el malestar de dirigentes y afiliados al PRO.

El diputado nacional Martín Grande fue muy crítico respecto a la incorporación de Romero. “Él está representando a mi partido pero yo no lo voy a votar. Me parece a mí que hemos errado feo. Yo no participo en las elecciones para senadores, pero estuve al borde porque me molesta mucho que le entreguemos el cargo a Romero, yo traté pero sólo no podía. La gente no entiende nada”.

El legislador sostuvo que no tiene nada personal con el senador Romero, “pero sí entiendo que este pacto de impunidad que existió entre Romero y Urtubey es muy molesto para nosotros y me avergüenza que sea candidato en mi partido. No voy a mentir”.